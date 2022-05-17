Сознательное убийство, – Подоляк разнес жалкие оправдания России по вторжению в Украину

Россия до сих пор находит абсурдные и нелепые оправдания по поводу своего нападения на Украину. Михаил Подоляк полностью разнес эти нарративы Кремля.

Советник главы Офиса Президента напомнил, как Путин оправдывал свое вторжение. Президент государства-агрессора заявлял, мол, нападение на Украину надо трактовать как "предупреждающий отпор агрессии".

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Подоляк объяснил, что на самом деле это означает: мы (Россия) решили массово вас (Украину) убивать и разносить ваши города ракетами, потому что с вашей стороны агрессии, конечно, не было, но мы думаем, что она могла бы быть.

Расширение НАТО – уже не проблема

Подоляк отметил и бред спикера Путина Дмитрия Пескова. Тот говорил, что вторая причина вторжения – страх расширения НАТО до границ России и сокращение времени полета натовских ракет. Советник ОП подчеркнул, что это полностью выдуманная история.

Он отметил, что вдруг риторика Пескова поменялась. Теперь он заявляет, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО/Россия вообще не проблема.

Тогда зачем варварски и массово бомбить Украину, если нет проблемы,

– добавил Подоляк.

Бред о "превентивных мерах"

Также Подоляк обратил внимание на другое заявление Москвы. Потенциальный преемник президента России и по совместительству секретарь Совета безопасности Николай Патрушев снова публично размышляет о причине так называемой "спецоперации", то есть войны. Он сказал, что "это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, который угрожал ее существованию".

"Все эти должностные субъекты РФ говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все подрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать", – подчеркнул советник ОП.

Политик подытожил, что все остальное – ложь и пропаганда. Эти заявления Подоляк назвал прямыми личными показаниями – с очень точными юридическими формулировками. Они доказывают явный умысел на убийство.

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