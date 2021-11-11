Созывает экстренное заседание: Совет безопасности ООН обсудит кризис на польской границе
11 ноября 2021 , 11:17Читати новину українською
Источник:Deutsche Welle
В ООН заявили, что Совет безопасности обсудит ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Для этого созывают экстренное заседание уже 11 ноября.
Заседание пройдет за закрытыми дверями и по запросу Эстонии, Франции и Ирландии. Об этом рассказали в дипломатических кругах.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил, что с тревогой следит за ситуацией с мигрантами. По его словам, подобные ситуации не должны использовать с политической целью или вызывать напряженность в отношениях между государствами.
В ООН также считают, что вопросы миграции и беженцев надо решать в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом.
Кризис на границе: что известно
- Несколько тысяч мигрантов из Беларуси находятся на границе с Польшей. Еще 8 ноября они прибыли туда и разрушали забор, пытаясь прорваться.
- В Польше считают, что Александр Лукашенко спровоцировал политический кризис. Таким образом хочет дестабилизировать ситуацию в ЕС.
- В то же время Украина готовится к таким же сценариям на границе.
- Германия предложила открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу. К этому хочет привлечь Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов на такую идею ответил резко.