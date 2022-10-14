Маск просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию Starlink в Украине, – CNN

Компания Илона Маска SpaceX может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине. В компании Маска хотят, чтобы Пентагон взял на себя расходы.

SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы в Украине, если только американские военные не будут выделять десятки миллионов долларов в месяц.

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Требование SpaceX вызвало раздражение в Пентагоне

Документы, полученные CNN, свидетельствуют, что в прошлом месяце SpaceX Маска отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что она больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше.

В письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование украинского правительства и военного использования Starlink, которое, по утверждению SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца года и может стоить около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени,

– говорится в письме.

В распоряжении CNN также оказался запрос командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, почти на 8 тысяч терминалов Starlink, отправленный в июле.

В отдельном сопроводительном письме Пентагону сторонний консультант, работающий на SpaceX, написал: "SpaceX сталкивается с очень тяжелыми решениями. Я не думаю, что они имеют финансовую возможность предоставить какие-либо дополнительные терминалы или услуги по просьбе генерала Залужного".

Документы, о которых ранее не сообщалось, содержат описание расходов, связанных с тысячами терминалов в Украине.

Они также якобы пролили новый свет на переговоры, в результате которых Украине было предоставлено оборудование и услуги связи на миллионы долларов из-за небольших затрат для Киева.

Как отмечает CNN, требование SpaceX о том, чтобы американские военные оплачивали счета, вызвало раздражение у высшего руководства Пентагона.

Один чиновник Минобороны США отметил, что SpaceX "имеет наглость выглядеть героем", тогда как другие платят так много, и теперь выдвигает им счет на десятки миллионов в месяц.

Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч терминалов в Украине были уплачены или частично уплачены такими странами, как США и Польша, или другими организациями. Они также оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов в месяц за единицу передового сервиса.

Следует отметить, что в октябре украинские военные начали сообщать о сбоях в работе Starlink. Из-за сбоев украинским воинам оказалось сложнее наступать.

Решению SpaceX предшествовали скандальные заявления.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск озвучил формулу "мира" между Украиной и Россией. Он предложил Украине отказаться от Крыма и провести "референдумы" в Запорожье, Донецкой области, Луганской и Херсонской областях.

Скандальные сообщения Маска в твиттере вызвали возмущение среди украинцев. Меньше чем за сутки украинцы собрали более 2 миллионов гривен на учебник истории для Маска.

Кроме того, на скандальный твит отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства спросил Маска, кого тот поддерживает, на что основатель SpaceX сказал, что на стороне Украины.

Следует добавить, что в СМИ появилась информация, что Маск перед тем, как оскандалиться в твиттере сообщениями об Украине, разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам Маск отрицает это.

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