Пытается быть псевдосознательным, – психотерапевт дал характеристику Пригожину

Недавно "повар Путина" и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал отвратительные заявления на кладбище, отметив, что россиянам нужно отказаться от того, что у них есть, от комфорта и нормальной жизни, пойти на войну и погибнуть там за "царя".

Психотерапевт Спартак Суббота считает, что Пригожин является немного пророком, ведь, выступая на кладбище, уже "готовится к земле", привыкает к "русскому духу". Об этом он рассказал 24 каналу.

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У Пригожина много противоречий

По мнению психотерапевта, Пригожин – интересный человек.

При том, что он пытается быть псевдосознательным, словно он так умен, словно он должен говорить вещи, которые должны иметь смысл, мы видим в нем много противоречий и конфронтационных идей,

– подчеркнул он.

Суббота привел пример, когда Пригожин говорит, что жизнь человека имеет смысл, и если он ничего не хочет менять в своей жизни, у него на это есть право.

"Но при этом человек должен обязательно умереть за страну", – подчеркнул он.

Психотерапевт разъясняет "смысл" заявлений Евгения Пригожина: смотрите видео

Советская модель войны

По словам психотерапевта, ему это напоминает советскую модель войны, которая была очень жестокой.

Ты должен пойти умирать за того, кого ты не выбирал, за чужие идеи. Украинцы умирали за идею какого-то обезумевшего усатого дядьки,

– считает он.

По его мнению, история циклична, она повторяется, но благодаря тому, что мы (украинцы – 24 канал) более склонны к демократии, история повторяется не у нас, но, к сожалению, на нашей территории.

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