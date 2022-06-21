"Вынесли даже пчел": работники из последних сил спасали разбомбленный университет Харькова

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. В частности, вражеские ракеты в очередной раз попали по Государственному биотехнологическому университету в Малой Даниловке в Харьковской области.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондент из Харькова. Она подчеркнула, что, несмотря на такие страшные последствия российских обстрелов, люди берут себя в руки и начинают работать.

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По ее словам, люди не отчаялись после разрушений в результате российских обстрелов. Они сразу начали работы в помещениях, поскольку верят, что их учебные заведения обязательно отстроят.

Помогают даже под бомбежками

Комендант общежития Государственного биотехнологического университета Артур Гончаренко рассказал, что в нем сейчас проживают около 40 студентов и работников университета. Он отметил, что им просто некуда ехать, поскольку их населенные пункты временно оккупированы российскими войсками.

Он рассказал, что все студенты и работники учебного заведения активно помогают убирать последствия российских обстрелов. Кроме того, при любых условиях – даже во время бомбежек – выходят на учебное хозяйство, чтобы сохранить его, где ухаживают за животными.

Спасли даже пчел

У нас был прилет в клинику. Приехали спасатели, чтобы ликвидировать пожар. В то же время преподаватели начали спасать пчел – собрали рамки с насекомыми в разбитый улей, и пчелиная семья выжила,

– отметил Гончаренко.

Он подчеркнул, что все пытаются быть максимально вовлечены в сохранение университета. Каждый помогает сберечь все, что возможно.

Борются за каждое живое существо

Как отметила журналистка, это уже не первый прилет по Государственному биотехнологическому университету. Однако, к счастью, пока никто не пострадал.

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Она добавила, что работники учебного заведения и студенты борются за каждое живое существо, которое есть в хозяйстве университета. За каждый уцелевший квадратный метр и за каждую уцелевшую вещь, которая у них есть.

Корреспондент рассказала, как работники разбомбленного университета Харькова пытаются спасти его: смотрите видео



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