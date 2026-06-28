С трудом признал нехватку топлива и придумал успехи на фронте: новые заявления Путина о войне

Владимир Путин в ходе совещания с правительством и представителями топливно-энергетического комплекса сделал ряд заявлений по поводу войны против Украины. В частности, он высказался о ситуации на фронте, атаках на территорию России, обеспечении Крыма топливом и переговорном процессе.

Об этом пишут российские СМИ.

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Какие заявления сделал Путин?

Во время совещания Путин много говорил о войне против Украины, ситуации на фронте, дефиците топлива и ударах по российской территории.

В частности, он признал, что украинские атаки по энергетической инфраструктуре России создают проблемы. В то же время заверил, что они не являются критическими, а все поврежденные объекты якобы быстро восстанавливают.

Отдельно глава Кремля прокомментировал ситуацию с топливом. По его словам, дефицит бензина в России не является критическим. Он заверил, что временно оккупированный Крым обеспечат топливом: сейчас, утверждает Путин, запасов хватит на несколько дней, а поставки планируют увеличить как по суше, так и по морю.

Значительную часть своего выступления диктатор посвятил войне и возможным переговорам с Украиной.

Они хотят посеять неуверенность в себе, в наших силах, а ещё лучше – довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на короткий срок наступление наших войск на линии фронта. И тем самым создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для них условиях. Мы не дадим им такой возможности,

– заявил он.

Кроме того, Путин прокомментировал информацию о якобы предложении Киева ограничить боевые действия четырьмя областями – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. По его мнению, это дало бы Украине возможность перебросить войска на другие направления. При этом он заявил, что "в планы России не входит спасение киевского режима".

Путин также повторил, что главной задачей российской армии является полный захват Донбасса и так называемой "Новороссии".

Не обошел он и тему фронта. В частности, он утверждал, что российские войска якобы находятся в 10,5 километрах от Сум, а до Славянска им осталось 8 – 9 километров. По его словам, целью России в Сумской области является создание "зоны безопасности".

Также глава Кремля заявил о якобы почти завершенном окружении украинских войск вблизи Старого Оскола, утверждая, что до полного кольца осталось около двух километров.

В то же время независимого подтверждения заявлений Путина о ситуации на фронте нет.

Путин заявил, что Россия "победила" в войне: что известно?

Во время очередного выступления Путин заявил, что Украина якобы теряет позиции на фронте, а Россия приближается к победе в войне.

Также он обвинил Киев в "террористических действиях", в частности в ударах по территории России и гражданским объектам. По словам российского диктатора, именно из-за ситуации на поле боя Украина якобы прибегает к таким действиям. Кроме того, Путин заявил, что страны, поддерживающие Украину, "не замечают" этих атак и используют их в своих интересах.

На эти высказывания отреагировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он отметил, что Путин уже пятый год подряд говорит так, будто Россия вот-вот выиграет войну. Тихий подчеркнул, что реальная ситуация существенно отличается от заявлений Кремля. По его словам, Россия не достигла ни одной из заявленных целей, понесла огромные потери, а боевые действия все больше перекидываются на ее территорию.