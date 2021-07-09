Узнали по тату: спасатели нашли все 28 фрагментов тел погибших в крушении на Камчатке
9 июля 2021 , 12:23Читати новину українською
Источник:ТАСС
По состоянию на 9 июля спасатели нашли фрагменты всех 28 тел погибших в результате авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке. Трагедия произошла 6 июля и унесла жизни 22 пассажиров и 6 членов экипажа.
С помощью десантных спусков, спасателям удалось попасть на осложненные участки на скале, в которую врезался самолет.
Заметьте Спасатели нашли черные ящики Ан-26, который разбился на Камчатке
Там найдены фрагменты тел всех погибших, одного из них опознали по тату,
– рассказали спасатели.
Чтобы узнать большинство тел, необходимо провести ДНК-экспертизу. По данным спасателей, без данных экспертизы можно идентифицировать лишь 4 погибших.
Авиакатастрофа Ан-26 на Камчатке: главное
- Самолет Ан-26 6 июля выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. В то же время воздушное судно исчезло, не долетев 4 километра до аэропорта.
- На борту самолета находились 28 человек. Все они погибли.
- По данным специалистов, самолет врезался в прибрежную скалу и раскололся на 2 части. Фрагменты Ан-26 упали в Охотское море.
- Сейчас рассматривают 3 версии авиакатастрофы: погодные условия, неисправность самолета, ошибка экипажа.
- По данным СМИ, в последние минуты экипаж игнорировал указания диспетчеров. Для посадки пилот выбрал опасный курс: сквозь облака и туман.