Спасатели показали 10-этажку, в которую попали обломки БпЛА на Киевщине
Российские оккупанты не прекращают террор украинских городов. Так, ночью 24 января под прицел противника попала Киевщина.
Обломки БпЛА попали в 10-этажный жилой дом. Спасатели показали кадры последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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В результате атаки БПЛА на Киевщине загорелась многоэтажка
В ГСЧС указали, что на Фастовщине обломки БпЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах.
Спасатели сообщили, что эвакуированы 150 жителей. Также там указали, что спасен травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированную женщину с 9-го.
К сожалению, обнаружен погибший мужчина 1988 года рождения.
В ГСЧС добавили, что на месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Развернут пункт несокрушимости.
Добавим, что также известно, что в Броварах обломки БаЛА разрушили жилой дом. В результате чего погибли супруги – мужчина 1966 года рождения и его жена 1965 года рождения.