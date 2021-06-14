Желтый уровень опасности: спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

14 июня 2021 , 16:19
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Источник:

ГСЧС

Из-за дождливой погоды и значительного количества осадков в двух регионах Украины возможен подъем уровня воды в реках. Спасатели предупредили о подтоплении и объявили желтый уровень опасности.

По данным спасателей, уровень воды может подняться в реках Львовщины и Прикарпатья.

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По состоянию на утро 14 мая поднятия уровня воды зафиксировали в:

  • реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий;
  • реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 – 1,3 метра, местами возможен начальный выход воды на заводь.

В то же время 14 – 16 июня на участке Днестра Галич – Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,8 – 1,3 метра.

Погода в Украине: главное

Начало лета в Украине сопровождался пасмурной погодой и большим количеством дождей. По состоянию на 14 июня Украина продолжает быть в плену непогоды. Так, больше всего бедствий стихия причинила в:

  • Запорожье – ливень парализовал движение транспорта, превратив улицы в реки. Кое-где вода достигала окон автомобилей, а моторный отсек полностью затопило.
  • Одессе – кроме сильного дождя, зафиксировали еще и град. Улицы стали похожи на реки с быстрым течением. На затопленных улицах работала спецтехника.
  • Полтаве – ливень длился всего полчаса. Но из-за плохой работы ливневой канализации улице затопило. Спасатели доставали машины из воды.
Автор: Альона Захарова