Желтый уровень опасности: спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Из-за дождливой погоды и значительного количества осадков в двух регионах Украины возможен подъем уровня воды в реках. Спасатели предупредили о подтоплении и объявили желтый уровень опасности.
По данным спасателей, уровень воды может подняться в реках Львовщины и Прикарпатья.
Важно Шквалы, град и грозы: в каких областях Украины вновь ухудшится погода
По состоянию на утро 14 мая поднятия уровня воды зафиксировали в:
- реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 – 1,3 метра, без негативных последствий;
- реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 – 1,3 метра, местами возможен начальный выход воды на заводь.
В то же время 14 – 16 июня на участке Днестра Галич – Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,8 – 1,3 метра.
Погода в Украине: главное
Начало лета в Украине сопровождался пасмурной погодой и большим количеством дождей. По состоянию на 14 июня Украина продолжает быть в плену непогоды. Так, больше всего бедствий стихия причинила в:
- Запорожье – ливень парализовал движение транспорта, превратив улицы в реки. Кое-где вода достигала окон автомобилей, а моторный отсек полностью затопило.
- Одессе – кроме сильного дождя, зафиксировали еще и град. Улицы стали похожи на реки с быстрым течением. На затопленных улицах работала спецтехника.
- Полтаве – ливень длился всего полчаса. Но из-за плохой работы ливневой канализации улице затопило. Спасатели доставали машины из воды.