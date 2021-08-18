Спасатели предупредили украинцев о граде и шквалах: какие регионы пострадают больше всего

18 августа 2021 , 15:56
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Источник:

ГСЧС

Украину 19 августа снова накроет непогода. Повезет только жителям западных и северных регионов, а также Винницкой области – там синоптики не прогнозируют ни шквалы, ни дожди.

Спасатели предупреждают местами о сильных дождях и граде. Шквальный ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Где прогнозируют непогоду

  • В центральных областях (кроме Винницкой);
  • южных;
  • восточных.

Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.


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Автор: Софія Мінджоса