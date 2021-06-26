Ливни, шквал и угроза пожаров: спасатели предупредили об опасности
Источник:Укргидрометцентр
По состоянию на субботу, 26 июня, в большинстве областей Украины объявили желтый уровень опасности. Там прогнозируют грозы, шквалы и град.
В зоне желтого уровня опасности оказались все области, кроме Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской.
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Кроме того, синоптики сообщили, что в Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Спасатели также рассказали, что из-за непогоды в ряде областей Украины зафиксировали поднятие уровня воды в реках. В частности, это произошло на водоеме Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Прогноз на 27 июня
Уже 27 июня в зону желтого уровня опасности войдут все области Украины. Синоптики предупреждают о ливнях, шквалах, грозах и граде.
Предупреждение ГСЧС
- В ГСЧС отметили, что сейчас в Украине продолжается пожароопасный период. Огонь может вспыхнуть от малейшей искры и за считанные минуты распространиться на значительные территории.
- Людей просят не пренебрегать и соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не разводить открытый огонь в лесах и полях. Кроме того, категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки.
- Спасатели также призвали не разжигать костер во время сильных порывов ветра.
- В течение последних нескольких дней специалисты провели ряд мероприятий, направленных на мониторинг пожарной ситуации в регионах Украины. Кроме того, спасатели провели профилактические беседы с жителями села в Полтавской области.
Непогода в Украине: последние новости
- В конце июня Украину накрыла непогода. Всего более 800 населенных пунктов в 9 областях остались без света.
- Во Львове 25 июня состоялся аномальный ливень. Только за пол часа выпало 60% месячной нормы дождя. В общем, подтопило 11 жилых домов и 23 приусадебных участка.
- От непогоды также существенно пострадала Ивано-Франковская область.