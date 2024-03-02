В Одессе деблокировали тела мамы с младенцем
Источник:Игорь Клименко
Этой ночью российский "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе. Поисково-спасательная операция. Деблокировали тела мамы с младенцем.
Об этом в 17:57 сообщил министр внутренних дел. Игорь Клименко отметил, что количество жертв в результате ночного удара России по многоэтажке возросло до семи.
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Оккупанты убили маму с младенцем
Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших..
– написал Клименко.
Глава МВД добавил, что уже известно о 7 погибших в результате ночного российского удара по многоэтажке.
"Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", – подчеркнул министр.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористического удара России.
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Что надо знать о российской атаке на Одессу
- В ночь на 2 марта российские террористы направили на Одесскую область 8 дронов-камикадзе.
- В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали атаку агрессора. Защитники неба сбили 7 целей.
- К сожалению, один из "Шахедов" во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-тиэтажный дом спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена.
- Мирные жители оказались под завалами.
- По состоянию на 18:00 количество жертв в результате атаки бойцов Путина возросло до семи. Среди них четырехмесячный Тимофей и трехлетний Марк, уточнили в ОВА.
- За несколько часов до этого генпрокурор сообщил, что под завалами разрушенной многоэтажки могут находиться от 10 до 12 человек.
- "С ними не могут выйти на связь. Информация проверяется. Только что была минута тишины для того, чтобы услышать, есть ли призыв о помощи", – сказал Андрей Костин, который находится на месте трагедии.