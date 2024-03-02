В Одессе деблокировали тела мамы с младенцем

Этой ночью российский "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе. Поисково-спасательная операция. Деблокировали тела мамы с младенцем.

Об этом в 17:57 сообщил министр внутренних дел. Игорь Клименко отметил, что количество жертв в результате ночного удара России по многоэтажке возросло до семи.

Оккупанты убили маму с младенцем

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших..

– написал Клименко.

Позже в ОВА уточнили, что маленькому Тимофею

Глава МВД добавил, что уже известно о 7 погибших в результате ночного российского удара по многоэтажке.

"Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", – подчеркнул министр.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористического удара России.

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