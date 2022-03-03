Спасатели и волонтеры эвакуировали более 200 жителей Бородянки: ужасное видео разрушений
Источник:ГСЧС
В Бородянке в Киевской области ГСЧС совместно с волонтерами эвакуировали по меньшей мере 200 жителей. Появилось видео последствий из-за обстрелов в поселке.
Оккупанты продолжают свое наступление на Киев уже 8-й день. Из-за циничных обстрелов мирных районов в Бородянке пострадали сотни людей. В ГСЧС об этом рассказали 3 марта.
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Киевская область: спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки,
– говорится в сообщении.
Вместе с тем ГСЧС обнародовала видео, как выглядит поселок сейчас. На записи видно много разбитых зданий и авто. Вблизи жилых домов – до сих пор есть незначительный пожар.
Последствия разрушений в Бородянке: видео
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