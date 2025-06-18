Спасатели завершили поисковые работы в Соломенском районе

ГСЧС завершили поисковые работы на Соломенке после кровавой российской атаки. Но продолжают разбирать конструкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

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Что известно об ударе по Киеву 17 июня и спасательной операции

В МВД подчеркнули, что операция длилась почти 40 часов.

Более 39 часов длилась поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева. Сегодня в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций. К сожалению, только на этой локации из-под завалов достали тела 23 погибших. Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения,

– написали в МВД.