Армия США и Литвы начали поиск военных и бронемашины, утонувших на полигоне

Армия США и Литвы развернули дополнительные силы для поиска четырех американских военных и бронемашины M88, утонувших в болотистой местности на полигоне Пабраде. Операция осложняется из-за тяжелых условий местности и необходимости осушения территории.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление командования. Командование армии США в Европе и Африке объявило, что с целью поиска четырех американских военных и бронемашины M88, которая ушла на дно болотистого водоема на военном полигоне в Литве, были развернуты дополнительные силы.

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Поиск солдат и бронемашины США, утонувших в Литве

Поисково-спасательная операция продолжается уже несколько дней: привлечены мощные шламовые насосы, краны, более 30 тонн гравия, а также инженеров из армии США. Кроме того, Вооруженные силы Польши оказали свою помощь, направив инженерное подразделение с дополнительными водяными насосами, ремонтно-эвакуационными машинами и 150 военными для поддержки операции.

Транспортное средство M88 было найдено 26 марта на глубине около 5 метров в болотистой местности полигона Пабраде. Последние 72 часа аварийно-спасательные команды, в состав которых входят солдаты США, Вооруженные силы Литвы и другие литовские органы власти, круглосуточно работают над откачкой воды, раскапыванием и проведением дноуглубительных работ для извлечения бронемашины.

Операция усложняется из-за сложных условий местности, где территория очень влажная и болотистая, что не позволяет использовать тяжелую технику без инженерных усовершенствований.

Процесс осушения территории продвигается медленно из-за постоянного просачивания грунтовых вод. Армия США продолжает координировать привлечение дополнительных экспертов и техники, включая специализированную водолазную группу ВМС США из команды CTF68, которая должна прибыть на место происшествия в течение следующих 24 часов.