Спасение людей из "Азовстали": при чем здесь УПЦ МП и за что взял ответственность Путин

22 апреля 2022 , 16:38
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Тетяна Даниленко

Источник:

фейсбук Татьяны Даниленко

Спасение людей из "Азовстали" – частичная индульгенция для УПЦ МП. Гарантия того, что в том или ином виде они останутся в Украине. В составе ПЦУ или как отдельная поместная церковь.

Интересы России

В конце концов, и Россия теоретически должна быть заинтересована, и чтобы не потерять агентурную сеть, и наглухо не закрепить за собой статус детоубийц – Путин же публично взял на себя ответственность за "Азовсталь".

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Неважно, кто наденет медали

Но увидим. Противник неадекватный.

Путин может наглухо получить статус детоубийц / Фото Getty Images

Умеренная надежда на то, что хотя бы раненых, женщин и детей удастся вытащить. Абсолютно безразлично, кто себе наденет за это медали.

Важно Россия потерпела одно из главных поражений

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Автор: Тетяна Даниленко