Вместе с водой дрон передал семье на крыше под Олешками милую записку

Вчера сеть растрогала история спасения мамы с детьми под Олешками, оказавшимися на крыше дома из-за наводнения. Семья без питьевой воды, в окруженные стихии, остались брошенными на произвол оккупационных властей.

Маму с детьми увидели бойцы 406 бригады, когда доставляли "подарки" оккупантам. Впрочем, после того, как аэроразведчики заметили семью в опасности, приоритеты изменились. Они смогли передать дроном сначала питьевую воду, затем немного продовольствия, информирует 24 Канал.

Больше об этом Это серая зона, подробности будут потом, – ВСУ о спасении семьи из-под оккупированных Олешек

Проблема заключалась в том, что дрон не способен переносить тяжелые грузы. Оператор дрона не сдавался, пытаясь помочь семье.

Как защитники передали семье воду дроном: видео

Аэроразведчики пообещали семье эвакуацию

Сегодня же оказалось, что вместе с продуктами и водой, аэроразведчик на псевдо Санта передал семье записку. Об этом сообщили в Штабе ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

"Без паники. Эвакуация будет. Санта", – именно такую записку передал защитник семьи.



Санта пытался успокоить оказавшуюся в водяной ловушке семью / Фото Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

И свое обещание украинский воин – выполнил. Впоследствии его дрон обеспечивал сопровождение эвакуационной команды.

Сейчас семья находится в безопасном месте, и это главное!

К слову, аэроразведчик рассказал детали операции по спасению семьи. Говорит, что больше рад тому, что удалось спасти жизнь детей.

Аэроразведчик Санта рассказал, как удалось помочь семье: видео

Какая ситуация в Олешках: актуально

По состоянию на утро 8 июня, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, зафиксировано падение уровня воды на 20 – 30 сантиметров.

Сам город затоплен на 90%. Кое-где уровень воды достигает 5 метров. К примеру, местный яхт-клуб, стоящий на берегу реки, затоплен выше второго этажа.