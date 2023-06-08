Маму з дітьми побачили бійці 406 бригади, коли доставляли "подаруночки" окупантам. Втім, після того, як аеророзвідники помітили сім'ю у небезпеці, – пріоритети змінились. Вони змогли передати дроном спершу питну воду, потім трохи харчів, інформує 24 Канал.

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Проблема полягала в том, що дрон не здатний переносити важкі вантажі. Оператор дрона не здавався намагаючись допомогти родині.

Як захисники передали сім'ї воду дроном: відео

Аеророзвідники пообіцяли сім'ї евакуацію

Сьогодні ж виявилось, що разом із продуктами та водою, аеророзвідник на псевдо Санта передав сім'ї також записку. Про це повідомили у Штабі ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

"Без паніки. Евакуація буде. Санта", – саме таку записку передав захисник сім'ї.



Санта намагався заспокоїти сім'ю, яка опинилась у водяній пастці / Фото Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

І свою обіцянку український воїн – виконав. Згодом його дрон забезпечував супровід евакуаційної команди.

Зараз сім'я перебуває в безпечному місці і це головне!

До слова, аеророзвідник розповів деталі операції з порятунку сім'ї. Каже, що найбільше радий тому, що вдалось врятувати життя дітей.

Аеророзвідник Санта розповів, як вдалось допомогти сім'ї: відео

Важливо! Сім'ю вдалося врятувати з сірої зони, тож наразі більше деталей щодо операції – розголошувати не можуть. Це не єдині люди, які перебувають на підтоплених окупованих територіях та потребують допомоги. Окупанти залишили без допомоги місцеве населення у смертельній пастці, благальні повідомлення про допомогу продовжують надходити до волонтерів.

Яка ситуація в Олешках: актуально