Хотят задавить массой: Солонтай объяснил, спасет ли Кремль скрытая мобилизация

Россия не умеет воевать современными методами ведения войны. Так, страна-агрессор считает, что может задавить наших воинов массой, поэтому и готова бросить сотни тысяч своих граждан на гибель в Украину.

Однако времена изменились и сейчас и современные армии применяют дроны, артиллерию и другое оружие, которое бьет на расстоянии. Так, если наши воины применяют автоматы, то это уже крайняя ситуация. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Идея Путина задавить нас массой может обернуться против него

По его словам, очень важно, чтобы модернизация и международное сотрудничество вокруг украинской армии не останавливались. Необходимо, чтобы передача Украине новейшего вооружения продолжалась и ВСУ могли максимально беречь жизнь наших людей, тогда план Путина задавить украинцев массой провалится.

Его (Путина – 24 канал) идея о том, что, мол, мы просто задавим массой (украинских бойцов – 24 канал) закончится тем, что он действительно нарвется на внутренний социальный взрыв,

– объяснил Солонтай.

Кроме того, в Кремле не просто так "дают заднюю" в информационном пространстве по некоторым моментам мобилизации, хотя и не выполняют ничего из сказанного. Да, российские власти лгут, мол, тех, кто не имел опыта, мобилизовали случайно и сейчас вернут их домой. Впрочем, вернуться на родину "мобики" могут разве что в пакетах.

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Наибольший успех Украины на международном уровне

Солонтай отметил, что Украина бережет своих военных, именно поэтому освобождение Херсона произошло позже, чем ожидали украинцы. Однако наши бойцы хоть и медленно, но уверенно продвигаются. И это видит и мировое сообщество.

По состоянию на сегодняшний день ВСУ продемонстрировали большое количество успешных операций , в частности:

две Харьковские операции;

Лиманская;

оборона Мариуполя;

оборона Киева и отвержение врага с Севера;

увольнение Херсона.

Поэтому вопрос наших партнеров "покажите нам результаты" снят, и это самый большой успех, который к концу года имеет Украина на международном уровне. Да, если до полномасштабного вторжения в нас верили только отдельные союзники, то сейчас в нашу победу верит гораздо больше стран.

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