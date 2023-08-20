Спасибо, что у меня мама была психиатр, – Резников ответил, как реагирует на хейт

Из-за разных скандалов, в частности в Министерстве обороны, много негатива в информационном пространстве льется и лично на руководителя Алексея Резникова. Он поделился тем, как реагирует и воспринимает неприятные упреки.

В интервью 24 Каналу министр обороны Алексей Резников заметил, что сейчас у него крепкая нервная система. Отрицательные высказывания в его сторону не являются большой проблемой.

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"Я благодарю свою гибкую нервную систему. Я благодарю, что мама у меня, Царство Небесное, была психиатр-невропатолог. Я очень много времени провел у нее на работе, когда был малым", – сказал Резников.

Отношение Резникова к негативу

Его единственный способ отношения к негативу – с чувством юмора. Он подчеркнул, что его совесть чиста, и он сам принял решение согласиться на предложение президента возглавить это министерство в 2021 году.

Я тогда даже не оценивал масштаб проблем и задач, которые на меня упадут. Я понимал, что это "авгиевы конюшни", но что такие, да еще во время войны… Такой себе вызов,

– подчеркнул министр.

Резников признался, что если бы знал, что его ждет – тогда не согласился бы на должность. Признает, что желающих "свергнуть" его с этой должности достаточно.

"У меня "фан-клуб" огромный. Начиная от россиян, которые охотятся давно, и, в частности, наших особо упорных, недовольных и т.д. Много их есть", – отметил министр.

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Враги министра обороны

Резников понимает, что есть много людей, которым он не нравится. В частности, те, которых он "выбросил" из рынков.

Я очень много монополии разрушил. Более того, создание двух агентств вызвало сразу сопротивление некоторых коммерческих кругов, которые начали запускать этих активистов с публичными выходами, разрушая идеи создания агентств.

– объяснил министр.

Он не понимает людей, которые сами не могут определиться с позицией. Мол, они негативны к агентству, которое занимается оборонными закупками. В то же время по агентству по ресурсному обеспечению выражают позитив. Резников призвал таких людей определиться с позицией.

"И я, и моя жена, и мои дети будут самыми счастливыми людьми, когда я кому-то передам эту булаву", – откровенно подытожил министр обороны.

Негатив вокруг министра обороны