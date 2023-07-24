В горсовете Одессы рассказали, в каком состоянии Спасо-Преображенский собор после удара России

24 июля 2023, 18:32
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Источник:

"Одесса. Официально"

В результате атаки России по Одессе пострадал Свято-Преображенский собор. Как отметил мэр города Геннадий Труханов, храм может обрушиться в любой момент из-за вражеского обстрела.

В ночь на воскресенье, 23 июля, враг атаковал центр города Одессы, из-за чего пострадал храм-визитка областного центра. Власти города провели оперативное совещание. Ключевым вопросом на нем было как раз проведение противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

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Последствия удара по храму в Одессе

Вероятно, в святыню попала противокорабельная ракета "Оникс" захватчиков (по другой информации – Х-22, что также является противокорабельным оружием). Пока эксперты фиксируют, что одна из стен имеет нестабильное положение, поэтому она может внезапно обрушиться.

    Как выглядит Спасо-Преображенский собор после удара россиян / Фото пресс-службы городских властей

    Как отметил городской голова Труханов, начать противоаварийные работы необходимо в кратчайшие сроки:

    • во-первых, следует демонтировать аварийно-опасный участок стены;
    • во-вторых, сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

    Все наши действия мы согласны с владельцем здания. Кроме того, нам необходима помощь священнослужителей для работы с прихожанами. Люди идут с открытым сердцем, но надо понимать, что есть аварийные участки, которые могут представлять угрозу. Поэтому мы будем работать вместе, придерживаясь всех процедур,
    – заявил мэр.

    Труханов о последствиях удара по храму в Одессе: смотрите видео с телеграм-канала "Одесса. Официально"

    Атака на Одессу: важное

    • Известно, что во время обстрела в ночь на 23 июля, в результате которого пострадал Спасо-Преображенский собор, погиб один человек. Мужчина был охранником гражданского здания.
    • Вместе с тем в целом пострадал 21 человек. Семь человек были госпитализированы в больницы города. Среди них – 17-летний парень, 2006 года рождения. Врачам удалось его привести в чувство, однако состояние его по состоянию на вечер 23 июля было тяжелым.
    • Кроме того, в Минобороны нашего государства констатировали, что Россия прекрасно знала, что запускает по мирному городу неточные ракеты

    Автор: Мар'ян-Сергій Чупак