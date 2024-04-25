В Украине из-за войны появилась новая профессия

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже третий год. Из-за нее в Украине появилась новая профессия.

В Национальный классификатор профессий внесли новую профессию, которая появилась в результате войны. Речь идет о специалисте по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

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Этот человек будет предоставлять услуги

В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения о возможностях, правах, гарантиях, льготах, получении публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. К примеру, будет помогать с оформлением документов.

Все потребности, возникающих у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению,

– говорится в сообщении.

Профессию "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" внесли в раздел "Профессионалы", группу "Профессионалы в области социальной защиты населения".

На какие бесплатные услуги и льготы имеют право военные и ветераны