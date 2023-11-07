Это сдвиг с мертвой точки, – ЕС представил Кулебе возможный формат спецтрибунала для Путина

Дмитрий Кулеба приехал в Брюссель. В первый день визита он провел встречи с двумя еврокомиссарами.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 ноября встретился с еврокомиссаром по расширению Оливером Варгеи и еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что показали главе МИД Украины

Рейндерс представил Кулебе видение ЕС по поводу возможной формы специального трибунала для осуждения преступления российской агрессии против Украины.

Европейский Союз долго работал над этим вариантом. (…) Мы договорились провести дополнительные дискуссии, чтобы юристы оценили это предложение с политической и юридической точки зрения. Но это сдвиг с мертвой точки,

– сказал Кулеба.

Они обсудили создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах восстановления Украины.

Также Кулеба призвал включить "Росатом" в санкционный пакет. По его словам, европейские партнеры совершают большую ошибку, позволяя России зарабатывать на этом деньги.

"Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, разрушающее монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенных Россией и Советским Союзом", – отметил он.

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