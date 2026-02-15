Уникальная спецоперация: спецназовцы освободили из плена бойца и уничтожили оккупантов
- Украинские спецназовцы освободили бойца, который находился в российском плену 27 дней.
- Во время спецоперации еще и было ликвидировано 8 оккупантов.
Украинские спецназовцы провели уникальную спецоперацию. Они освободили бойца, который почти месяц находился в российском плену.
Также удалось ликвидировать 8 оккупантов. Об этом рассказал командир ЦСП "Омега" Павел Яцюк.
Что известно об освобождении бойца из плена?
Уникальную операцию осуществил Центр специального назначения "Омега". Ее провели почти в тылу врага на Покровском направлении.
Освобожден боец – из "Омеги". Он находился в российском плену 27 дней.
Офицер, спецназовец с позывным "Карат", уже направляется в Киев на лечение в связи с полученными ранениями,
– сообщил Павел Яцюк.
Он также выразил благодарность за поддержку и помощь бойцам и руководству ЦСО "А" СБУ и 14 бригаде НГУ "Червона Калина".
Яцюк отметил, что в отличие от России, Украина своих не бросает.
Истории украинцев, освобожденных из плена
5 февраля домой вернулся Виктор Дмитренко, отец 5 детей. Он пробыл там почти 4 года, Это был его уже второй плен с 2014 года.
Из плена также вернулся Назар Далецкий, которого считали погибшим в 2022 году. Но в 2025 году трое освобожденных из плена защитников сообщили, что Назар жив, что дало семье надежду.
Домой вернулся и крымский татарин Эскендер Кудусов. Он был приговорен к 29 годам заключения в "суде ДНР".