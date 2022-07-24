Контрразведчики СБУ уничтожили с помощью дрона вражеский танк и 15 оккупантов: эпическое видео

Украинские спецназовцы уничтожили с помощью ударного дрона российский Т-72 и 15 российских оккупантов. Захватчики в панике – говорят, все произошло, как в кино.

Эпическое кино: защитники с дрона сбросили боеприпас

Пресс-центр СБУ опубликовал видео уничтожения российских оккупантов. Впоследствии украинские разведчики также перехватили разговор одного из оккупантов с матерью, который был очевидцем спецоперации – тот с ужасом рассказал о "кино", которое им устроили украинские спецназовцы.

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Россиянин в деталях описал последние минуты жизни оккупантов.

Мама, сегодня у нас такое шапито было! В 2 часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели кино. Короче, в башню сбросили, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало,

– жалуется оккупант.

Потери противника колоссальные

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