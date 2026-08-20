Как сообщает журналист-расследователь Михаил Ткач в своем комментарии на YouTube-канале издания "Украинская правда", за этим именем, согласно анализу расследователей, скрывается известный бизнесмен Василий Астион.

Каковы подробности возможной причастности Астиона к этой схеме?

По словам Ткача, еще в начале июня появилась информация о том, что для освобождения Галущенко собирают огромные суммы, и к этому процессу может быть непосредственно причастен Астион.

В настоящее время бизнесмен находится за границей и, как утверждают источники в деловых кругах, проживает в Вене.

Журналист подчеркивает, что после первых публикаций Василий Астион лично звонил ему, опровергая свое участие, и называл это ошибкой.

Однако сейчас, анализируя голоса на записях правоохранительных органов, следователи предполагают, что на пленках присутствует и сам бизнесмен.

Что еще фигурирует в схеме?

Раскрывая детали масштаба теневой схемы, Михаил Ткач отмечает, что к внесению залога за одного из главных фигурантов дела "Мидас" было привлечено беспрецедентное количество влиятельных лиц.

Среди них – большое количество бизнесменов, действующие и бывшие народные депутаты, заместитель руководителя ОП, еще один высокопоставленный чиновник ОП и целый государственный банк. "И очевидно, что все эти люди не могли выполнять эту задачу без сигнала, без просьбы и без команды руководства государства", – подчеркнул Ткач.

Официальный запуск спецоперации "Форест Гамп" состоялся 19 августа 2026 года, когда НАБУ и САП публично объявили о разоблачении преступной организации, занимавшейся легализацией средств.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о увольнении Ирины Мудрой от должности заместителя руководителя Офиса Президента. Сама бывшая чиновница подтвердила факт проведения у нее обысков, вручения уведомления о подозрении и ходатайства о мере пресечения, заявив, что добровольно подала в отставку, чтобы защитить свое имя в суде.

Интересной деталью стало то, что во время проведения следственных действий детективами НАБУ в доме Ирины Мудрой непосредственно находился скандальный застройщик Максим Микитась. По данным СМИ, он фактически проживал в ее доме.