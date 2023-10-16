Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен: спецназовец рассказал об одной из операций ГУР

Главный разведчик Украины неоднократно сам участвовал в военных операциях. В частности, Кирилл Буданов в ходе беседы с врагом заставил 19 оккупантов сдаться в плен.

Об этом в интервью украинским журналистам рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр с позывным "Лютый". По его словам, спецназовцев ГУР часто отправляют на задачи, где противник имеет кратное преимущество. Буданов участвовал в такой операции.

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Буданов и 19 россиян

Как отметил военный, нынешний глава ГУР с помощью рации и слов смог убедить 19 захватчиков сдаться в плен. "Лютый" подчеркнул, что тогда Буданов продемонстрировал невероятную силу духа.

Как-то штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. С нами был Кирилл Алексеевич, он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Все тогда почувствовали такой нравственный подъем, когда услышали голос нашего начальника,

– вспомнил Александр.

Кроме того, он констатировал, что большинство бойцов соответствующего подразделения до того момента и не догадывались, что вместе с ними в секторе – начальник Главного управления разведки Минобороны.

Спецоперация в Крыму

Вспомним к этой теме об одной из самых известных спецопераций Кирилла Буданова. Собственно, в 2016 году он участвовал в крымском рейде в период с 6 по 8 августа.

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Тогда 5 украинских военных, в том числе нынешний начальник ГУР, высадились в селе Рисово на временно оккупированном полуострове. Среди прочего, им удалось ликвидировать подполковника ФСБ и ранить 2 сотрудников ФСБ.