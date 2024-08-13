"На это бы никто не решился": как Курская операция изменит соотношение сил на фронте

Спецоперацию в Курской области в западных СМИ считают смелым решением Украины, благодаря которому России нанесен мощный удар. Однако события в российском регионе могут быть частью более глобального плана.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Украине удалось кардинально изменить восприятие России в мире. Прорыв в Курской области в другом ракурсе освещает, в частности, перспективу дополнительной военной поддержки нашей страны.

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Реализовали слабую позицию врага

Продвижение украинских сил вглубь вражеской территории также может решить вопрос о разрешении западных стран Украине наносить удары их дальнобойным оружием по России.

Продвижение на Курщине – это дополнительная и окончательная мотивация наших партнеров о предоставлении соответствующего разрешения. Теперь украинским дипломатам нужно максимально "дожать" союзников, а мотивационной базы у них уже достаточно,

– подчеркнул Буряченко.

Кроме этого, целью этой спецоперации, по его мнению, было максимально качественно реализовать слабую позицию врага, сделать это очень быстро и на как можно большей площади российской территории.

Однако, считаю, что это только начало и лишь часть большего "пазла". Тот факт, что Украина официально обнародовала свою позицию по Курской спецоперации, свидетельствует о выполнении всех ее целей,

– подчеркнул политолог.

Поскольку Украина разорвала все "красные линии" России, у Кремля, по словам Буряченко, остался последний аргумент – использование ядерного оружия.

Очень мужественный шаг

"Прорыв российской границы на Курщине – это очень мужественный шаг со стороны украинского руководства. На это бы никто не решился – проверить "на слабо" и дать пощёчину Владимиру Путину. Он оказался в позиции цугцванга, ведь понимает, что использование ядерного оружия окончательно поставит точку на России и на его режиме", – уверен он.

Если реализация этой спецоперации позволит Украине получить разрешение от Запада на то, чтобы бить дальнобойным оружием по России, это значительно расширит возможности украинских сил.

"Нанесение ударов вглубь российской территории на расстояние 200 – 250 километров не позволит врагу формировать группировки вблизи линии боестолкновения. В то же время ВСУ смогут эффективно работать по носителям ракет и КАБов. Это в свою очередь позволит перебросить часть украинских сил на приоритетные направления и в дальнейшем осуществлять не только оборону, но и динамические контрнаступления", – отметил Алексей Буряченко.