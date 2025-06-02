Поражены не только самолеты: Тимочко указал на интересные моменты уничтожения российской авиации

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела спецоперацию "Паутина" на территории России, поразив несколько аэродромов. Таким образом было уничтожено 34% стратегической авиации врага, которая является в определенной степени уникальной.

Дело в том, что стратегическая авиация России уже не выпускается. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Вся стратегическая авиация России питается с помощью донорства или авиационного каннибализма, когда менее пригодные воздушные суда разбирают, запчасти передают на более пригодные. Думаю, что сейчас запчастей у российской авиации будет очень много. Будет сравнительно мало самолетов, которые могут эти запчасти к себе принять", – сказал он.

Роковые ошибки россиян

Иван Тимочко отметил, что авиация россиян не отстраивается, потому что во времена Советского Союза считалось, что нужно рассредоточивать выпуск стратегической авиации. Когда СССР распался, россияне потеряли часть технологий.

Также в то время в российском авиастроении расчет был на то, что в будущем будут воевать только ракетами. Позже было понятно, что это была ошибка, потому что авиация важна. Еще враг постепенно отказывался от новых видов артиллерии. Захватчики считали, что тактическая авиация будет выполнять роль артиллерии в будущем.

Как видим, их роковые ошибки привели к тому, что теперь они оказались перед серьезной дилеммой. Потому что мы говорим об уничтоженной вражеской авиации. Но мы забываем сказать, что не на всех этих самолетах, но были уже частично подкреплены, например, ракеты Х-101. Стоимость такой ракеты примерно 10 – 13 миллионов долларов,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

К этой сумме стоит добавить уничтоженные технику, которая эти ракеты подвозила, обслуживающий персонал, который там присутствовал, пилотов, уничтоженную инфраструктуру. Кроме того, транспортный коллапс, который после этого возник в России. Сейчас там продолжаются проверки всего транспорта.

Также сейчас будет всплывать информация о тайных перевозках, проведении закупок через нелегальные бизнесы, нелегальные договора о техническом оборудовании, оборудовании к ракетам, самолетам. Это ударит по теневому бизнесу России. Будет коллапс в транспортной системе врага.

Ухудшится логистика. Это очень серьезно повлияет на линию фронта. В частности, на поставки, на количество ракетных ударов, на оснащение российской армии на поле боя. Это вызовет внутренние споры между силовиками.

Структуры, которые провалили работу, пойдут воевать. Сейчас будут проведены репрессии относительно высшего командного состава. Ведь говорится об ударах по российской авиации, стратегических бомбардировщиках, которые располагались за 5 тысяч километров от линии фронта.

Это означает, что даже для Путина не остается безопасных мест даже в глубине России. Потому что мы видим, что масштабы будут только нарастать. Они нарастают относительно ударов, количества, объемов уничтожения вражеской стратегической авиации,

– подчеркнул Тимочко.

По его словам, следующий этап – это удары по российским пусковым системам ракет, стратегических ракетоносителях, по местам расположения ракет среднего, дальнего радиуса действия.

Операция "Паутина" обязательно сейчас повлияет на авиапроизводство в России. Это огромный объем потерь, который даже сейчас очень трудно оценить в стратегическом масштабе.