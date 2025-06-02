Річ у тім, що стратегічна авіація Росії вже не випускається. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Уся стратегічна авіація Росії живиться за допомогою донорства або авіаційного канібалізму, коли менш придатні повітряні судна розбирають, запчастини передають на більш придатні. Думаю, що зараз запчастин у російської авіації буде дуже багато. Буде порівняно мало літаків, які можуть ці запчастини до себе прийняти", – сказав він.

Фатальні помилки росіян

Іван Тимочко зазначив, що авіація росіян не відбудовується, тому що в часи Радянського Союзу вважалося, що потрібно розосереджувати випуск стратегічної авіації. Коли СРСР розпався, росіяни втратили частину технологій.

Також у той час в російському авіабудуванні розрахунок був на те, що в майбутньому будуть воювати лише ракетами. Пізніше було зрозуміло, що це була помилка, бо авіація важлива. Ще ворог поступово відмовлявся від нових видів артилерії. Загарбники вважали, що тактична авіація буде виконувати роль артилерії в майбутньому.

Як бачимо, їхні фатальні помилки призвели до того, що тепер вони опинилися перед серйозною дилемою. Бо ми говоримо про знищену ворожу авіацію. Але ми забуваємо сказати, що не на усіх цих літаках, але були вже частково підкріплені, наприклад, ракети Х-101. Вартість такої ракети приблизно 10 – 13 мільйонів доларів,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

До цієї суми варто додати знищені техніку, яка ці ракети підвозила, обслуговуючий персонал, який був там присутній, пілотів, знищену інфраструктуру. Крім того, транспортний колапс, який після цього виник у Росії. Зараз там тривають перевірки усього транспорту.

Також зараз буде спливати інформація про таємні перевезення, проведення закупок через нелегальні бізнеси, нелегальні договори про технічне обладнання, устаткування до ракет, літаків. Це вдарить по тіньовому бізнесу Росії. Буде колапс у транспортній системі ворога.

Погіршиться логістика. Це дуже серйозно вплине на лінію фронту. Зокрема, на поставки, на кількість ракетних ударів, на оснащення російської армії на полі бою. Це викличе внутрішні суперечки між силовиками.

Структури, які провалили роботу, підуть воювати. Зараз будуть проведені репресії щодо вищого командного складу. Адже мовиться про удари по російській авіації, стратегічних бомбардувальниках, які розташовувалися за 5 тисяч кілометрів від лінії фронту.

Це означає, що навіть для Путіна не лишається безпечних місць навіть у глибині Росії. Бо ми бачимо, що масштаби будуть тільки наростати. Вони наростають щодо ударів, кількості, об'ємів знищення ворожої стратегічної авіації,

– наголосив Тимочко.

За його словами, наступний етап – це удари по російських пускових системах ракет, стратегічних ракетоносіях, по місцях розташування ракет середнього, дальнього радіуса дії.

Операція "Павутина" обов'язково зараз вплине на авіавиробництво у Росії. Це величезний об'єм втрат, який навіть зараз дуже важко оцінити у стратегічному масштабі.