Спецоперация россиян "Майдан - 3": Заявление Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины
27 февраля 2024, 16:12Читати новину українською
Спецоперация "Майдан - 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года. В течение ближайших недель враг планирует бросить максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов.
Попытки разжигания конфликтов будут происходить, как в Украине, так и в других странах мира, где есть слова поддержки нашей страны. Цель россиян внутри Украины – деморализовать украинцев и посеять панику среди населения.