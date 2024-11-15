Спецоперация ССО в Курской области: из окружения спасены 16 бойцов Сил обороны

Бойцы 73-го морского центра ССО провели успешную спецоперацию в Курской области. Им удалось спасти из окружения 16 военных трёх подразделений Сил обороны Украины.

Успешную операцию бойцы ССО провели в два часа ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Какую спецоперацию провели ССО

В два часа ночи операторам поступил приказ организовать эвакуацию из окружения собратьев из дружественных подразделений. За два часа военные 73-го морского центра ССО спланировали операцию и отправились на помощь на двух бронированных автомобилях Humvee.

Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружественных сил и отправились обратно,

– рассказал Брюс, оператор 73 центра ССО.

Эвакуационная группа вынуждена была прорываться под огнем вражеского танка, интенсивного пулеметного обстрела и атаки FPV-дрона. Несмотря на сложные условия, 16 бойцов из трех различных подразделений Сил обороны Украины удалось спасти.

Обращение спасенных бойцов ВСУ: смотрите видео