Спецоперация возле границ: на Черниговщине провели штабную тренировку

В Черниговской области провели тренировки в рамках спецоперации "Полесье". Отрабатывали слаженность подразделений на 4 участках границы.

Главную задачу выполнили в полной мере. Об этом заявил начальник пограничного отряда Александр Черный.

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По его словам, силовики отработали и получили необходимые навыки действий при реагировании на резкие изменения обстановки.

Что известно о спецоперации "Полесье"

Специальная пограничная операция "Полесье" стартовала 23 ноября. Ее координирует Госпогранслужба. Также вовлечены силы Нацгвардии, полиции, ВСУ и других резервов.

8 500 военных уже прибыли к границе.

Операцию начали из-за миграционного кризиса в соседней Беларуси. Есть риски перемещения нелегалов в Украину.

Для охраны границ используют авиацию, беспилотники и технические средства наблюдения.

Ситуация с мигрантами в Беларуси: что известно

На белорусско-польской границе обострилась ситуация 8 ноября. Тысячи мигрантов попытались прорвать границу Польши. Варшава даже ввела на границе чрезвычайное положение. Туда отправили около 12 тысяч военных.

В ЕС убеждены, что нелегалы ​​организованно свозились к границе. Предполагается, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Нелегалы ​​время от времени штурмуют границу. Например, ночью 26 ноября 217 мигрантов пытались незаконно пересечь границу. На одном участке ограждение хотели снести около 200 мигрантов.