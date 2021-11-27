Спецоперация возле границ: на Черниговщине провели штабную тренировку
Источник:МВД
В Черниговской области провели тренировки в рамках спецоперации "Полесье". Отрабатывали слаженность подразделений на 4 участках границы.
Главную задачу выполнили в полной мере. Об этом заявил начальник пограничного отряда Александр Черный.
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По его словам, силовики отработали и получили необходимые навыки действий при реагировании на резкие изменения обстановки.
Что известно о спецоперации "Полесье"
- Специальная пограничная операция "Полесье" стартовала 23 ноября. Ее координирует Госпогранслужба. Также вовлечены силы Нацгвардии, полиции, ВСУ и других резервов.
- 8 500 военных уже прибыли к границе.
- Операцию начали из-за миграционного кризиса в соседней Беларуси. Есть риски перемещения нелегалов в Украину.
- Для охраны границ используют авиацию, беспилотники и технические средства наблюдения.
Ситуация с мигрантами в Беларуси: что известно
На белорусско-польской границе обострилась ситуация 8 ноября. Тысячи мигрантов попытались прорвать границу Польши. Варшава даже ввела на границе чрезвычайное положение. Туда отправили около 12 тысяч военных.
В ЕС убеждены, что нелегалы организованно свозились к границе. Предполагается, что к этому может быть причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Нелегалы время от времени штурмуют границу. Например, ночью 26 ноября 217 мигрантов пытались незаконно пересечь границу. На одном участке ограждение хотели снести около 200 мигрантов.