Спецоперацию по вагнеровцам переносил Бурба, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" переносил тогдашний главный разведчик Василий Бурба. Происходило это, мол, трижды.

Не было доказательств вины вагнеровцев

24 июля Бурба перенес операцию из-за отсутствия процессуальных доказательств вины вагнеровцев. Об этом спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил в эфире программы.

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Люди, участвовавшие в этой операции, или касательные были, говорят следующее: вообще-то переносов было три. Все три Василий Бурба реализовывал,

– заверил Арестович.

Он пояснил, что фотографии в военной форме с оружием или хвастовство по телефону об убийстве – не являются доказательствами по процессуальному делу.

По словам Арестовича, Бурба начал активную фазу операции, то есть перемещения наемников в Беларусь, без ведома президента Владимира Зеленского. Он якобы руководил всем сам, а потом просто поставил главу государства перед фактами.

Именно Бурба якобы лично перенес операцию на несколько дней перед получением билетов на самолет в Турцию для боевиков. После этого был еще третий перенос.

Только Бурба знал, где были вагнеровцы в Минске, – Арестович

Арестович уверяет, что 29 июля прокуратура Украины только начала выписывать подозрения вагнеровцам. То есть, если бы боевиков задержали 25 июля, то должны были бы отпустить.

Они месяц прожили в центре Минска, потом он их передвигает за город, в эту самую резиденцию. Единственный человек, который по показаниям офицера, знал о том, куда их перевезли, – это Василий Бурба. Никто больше не знал. И через сутки их берут белорусские спецслужбы,

– подчеркнул спикер Украины в ТКГ.

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