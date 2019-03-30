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      Спецподразделение "Альфа" и боевые машины: СБУ будет работать в день выборов 2019 – фото и видео

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      Спецподразделение СБУ "Альфа"
      Спецподразделение СБУ "Альфа" / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины в канун и день выборов, 31 марта, будет работать в усиленном режиме. Для гарантирования безопасности граждан вокзалы, автостанции и аэропорты по всей стране будут патрулировать спецназовцы "Альфа", боевые машины и беспилотная авиация.

      Бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ уже начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

      Читайте также: Спецслужбы РФ готовили кибератаки на популярные украинские СМИ, – СБУ

      Как отметил председатель СБУ Василий Грицак, для обеспечения безопасности на выборах 2019 года также привлекли боевые машины и беспилотную авиацию – они будут патрулировать улицы и те объекты, где высок риск совершения террористических актов.

      Как спецподразделение СБУ патрулирует важные объекты в Украине: смотрите фото

       

       

      Такое усиление работы Службы призвано необходимостью демонстрации "решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы.

      Видео патрулирования улиц боевыми машинами:

      К слову, в МВД также сообщали, что безопасность голосования на выборах президента будут гарантировать более 135 тысяч правоохранителей.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 СБУ
      Источник: 24 канал
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