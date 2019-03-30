Спецподразделение "Альфа" и боевые машины: СБУ будет работать в день выборов 2019 – фото и видео

Служба безопасности Украины в канун и день выборов, 31 марта, будет работать в усиленном режиме. Для гарантирования безопасности граждан вокзалы, автостанции и аэропорты по всей стране будут патрулировать спецназовцы "Альфа", боевые машины и беспилотная авиация.

Бойцы специального подразделения Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ уже начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Как отметил председатель СБУ Василий Грицак, для обеспечения безопасности на выборах 2019 года также привлекли боевые машины и беспилотную авиацию – они будут патрулировать улицы и те объекты, где высок риск совершения террористических актов.

Как спецподразделение СБУ патрулирует важные объекты в Украине: смотрите фото

Такое усиление работы Службы призвано необходимостью демонстрации "решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы.

Видео патрулирования улиц боевыми машинами:

К слову, в МВД также сообщали, что безопасность голосования на выборах президента будут гарантировать более 135 тысяч правоохранителей.



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