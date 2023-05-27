После вторжения россиян СБУ создала спецподразделения диверсий: Малюк рассказал детали

В начале полномасштабного вторжения России в Украину создали специальные подразделения. В СБУ рассказали, чем занимались диверсионные и контрдиверсионные подразделения.

О создании спецподразделений рассказал глава СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужб". Первоначально диверсионные и контрдиверсионные мероприятия проводились только в 2 областях.

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Чем занимались подразделения

С начала полномасштабного вторжения в СБУ возникла необходимость создания специальных подразделений, которые занимались бы диверсионными и контрдиверсионными мероприятиями в некоторых областях. Первоначально подразделения начали работать на границах Киевской и Житомирской областей. По словам Малыша, основная цель – перерезание логистики врага.

По понятным причинам его (подразделения – 24 Канал) название и количество я говорить не буду. Но позволю себе поблагодарить за службу его руководителя - господина "Охотник", позволю назвать его позывной. И всему личному составу данного подразделения. Также к этому подразделению были добавлены силы партизанско-агентские,

– рассказал Малюк

Кроме того, сотрудники спецподразделений выполняли и другие задачи. К примеру, смогли уничтожить тыловой пункт управления противника. Первоначально такие подразделения работали только в двух областях на Севере. Впоследствии такие спецназовцы начали работать на других территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Интервью Василия Малюка: что заявил глава СБУ