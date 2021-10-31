Спецпредложение для Тищенко: курьезная цена для нардепа на украинском рынке

На одном из украинских продуктовых рынков сделали спецпредложение для народного депутата Николая Тищенко. Мясную продукцию для политика продают за 20 гривен.

Таким забавным образом продавцы ответили на недавнее заявление "слуги народа". Тищенко заявил, что покупает на Бессарабке говядину по 20 гривен за килограмм, а гречку – по 12 гривен.

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Однако на рынке таких цен уже давно нет. По данным Госстата, средняя цена на гречку составляет 42,5 гривны. Килограмм говядины оценили почти на 145 гривен.

Говядина для Тищенко

Поэтому продавцы мяса выложили на прилавок продукцию "Для Тищенко". Ее стоимость составляет именно 20 гривен за килограмм, но и внешний вид оставляет желать лучшего.

Фотографию остатков от мясной продукции выложили в одном из инстаграм-сообществ Киева. Шутка нашла немало поддержки, пользователи соцсети предложили еще продавать гречку в такой способ.

Журналисты проверили, действительно ли нардеп от "Слуги народа" покупает товары на Бессарабском рынке в Киеве. Тамошние продавщицы подтвердили эту информацию, но были удивлены его заявлением.

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