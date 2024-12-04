Мир через силу: способен ли спецпредставитель Трампа договориться с Путиным

Дональд Трамп назначил бывшего генерала Кита Келлога спецпредставителем в вопросах Украины и России. По завершению войны России против Украины он имеет достаточно конкретные и решительные видения.

Между тем российский диктатор Владимир Путин может тянуть время и не соглашаться на условия по переговорам. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что спецпредставитель в вопросах нашей страны и страны-агрессора – это как раз тот человек, которого очень не хватало.

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Способен ли спецпредставитель Трампа договориться с Путиным

Политтехнолог отметил, что новая администрация США ставит своей целью прекращение войны России против Украины. Назначение в этом вопросе спецпредставителя является хорошим знаком для нашей страны.

Трамп, как будущий президент, будет иметь много хлопот, Украиной также занимался глава Пентагона Ллойд Остин, но он имеет дело еще с войной в Израиле, Сирией и хуситами. Сам же Келлог будет неким профильным специалистом.

Юридически позиция Украины, по сравнению с Россией, выигрышная. Нам нужно постоянно ее повторять, для этого нам нужен постоянный контакт в администрации США,

– подчеркнул Шейтельман.

Как только Трамп станет президентом, в первую очередь, он займется экономическими вопросами Соединенных Штатов и мигрантами. Именно такие были его предвыборные лозунги, направленные на американский электорат.

По мнению политтехнолога, будущий президент США может сказать, чтобы сначала состоялись переговоры между Украиной и Россией, а тогда он возможно даст оружие.

"Он (Келлог – 24 Канал) будет сидеть под кабинетом Трампа и, вероятно, говорить, что Путин имел три дня, он за это время не дал ответ и поэтому надо что-то делать. Путин точно не пойдет на условия, которые ему выдвинет Кэллог, и будет тянуть время", – отметил Шейтельман.

Когда Трамп назначил Келлога, он написал, что США будет действовать по принципу мир через силу. Сам же спецпредставитель умеет ее привлекать. Об этом свидетельствует его книга, написанная о времени первой каденции Трампа, где Келлог поддержал ликвидацию генерала Сулеймани, автора иранской концепции победы над Израилем.

Кроме того, у Келлога в сети Х есть несколько закрепленных сообщений, одно из которых касается Украины. В этом сообщении за 26 февраля 2024 года есть фотография Владимира Зеленского на Банковой улице, который не согласился на американское предложение покинуть Украину.

Кэллог все полномасштабное вторжение требовал, чтобы Украине поставляли военную помощь. Он считает, что Украина сейчас не сможет вернуть военным путем все территории, но никогда никто не признает их российскими, конечное урегулирование войны возможно после ухода Путина, а санкции снимать с России пока нельзя, только после окончания конфликта на условиях, которые понравятся нашему государству,

– пояснил политтехнолог.

К слову, в то же время СМИ обнародовали главные пункты так называемого "плана Кэллога" относительно войны. Он включает давление на Москву и Киев для переговоров, отложение членства Украины в НАТО, сохранение оккупированных территорий Россией, отмена санкций и военную помощь Украине.