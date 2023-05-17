Спецпредставитель Китая может встретиться с Зеленским вечером, – СМИ

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй 17 мая прибывает в Киев с визитом. Он может встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Ли Хуэй уже прибыл в Киев, после обеда планирует встретиться с Зеленским. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

Важно "Привез хитрый план": чего ждать от спецпредставителя Китая в Украине

Это первая личная встреча президента с высокопоставленным китайским чиновником после начала полномасштабного российского вторжения.

СМИ пишет об ожиданиях Пекина. Ли Хуэй будет обсуждать возможные пути урегулирования войны в Украине во время европейского тура. Он также хочет посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Президент Владимир Зеленский 26 апреля поговорил с главой Китая Си Цзиньпином. Это был первый разговор с начала полномасштабного вторжения.

После этого Китай назначил специального представителя в Украине. Им стал бывший посол в России Ли Хуэй.

Затем Пекин заявил, что с 15 мая направить специального посланника в разные страны мира, в частности в Украине и России. Собираются обсудить "политическое урегулирование" войны в Украине.

Официально вероятную встречу Зеленского и Ли Хуэя не комментировали. 24 Канал пытается связаться с Офисом Президента, чтобы уточнить информацию.