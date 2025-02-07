Перед поездкой в Россию: какова главная цель визита Келлога в Киев

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, вероятно, посетит Украину 20 февраля 2025 года. Этот визит может быть обусловлен желанием США понять позицию наших властей по завершению российско-украинской войны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что у Келлога, возможно, также запланирована поездка в Кремль. Однако эти события будут разграничены во времени. Важно, что сначала состоится визит в Украину, а затем в Россию.

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"Очень хорошо, что сохраняется именно такая очередность, но ждать каких-то грандиозных событий пока не стоит", – сказал он.

Цель визита Келлога в Украину

По мнению Максима Несвитайлова, целью визита спецпредставителя Трампа в Украину является понять реальную позицию нашего государства относительно вероятных переговоров со страной-агрессором.

Кэллог хочет узнать, на какие уступки готова пойти Украина и что для нас является абсолютно неприемлемым (в диалоге с Россией – 24 Канал). Все для того, чтобы понимать, что передать Трампу,

– отметил он.

Вероятно, Келлог будет также давить, чтобы увидеть насколько наша власть готова отстаивать свои позиции. По словам эксперта-международника, такой же метод он будет использовать и во время визита в Россию, чтобы найти "средний знаменатель" в этой истории.

Отметим, спецпредставитель Трампа заявил, что для завершения войны Украине и России придется идти на уступки, поскольку без переговоров конфликт не закончится. Он также предположил, что президент США может удвоить санкции против России, чтобы заставить ее к миру.