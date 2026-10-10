Российские спецслужбы перешли на наемников: как Кремль готовит теракты в США и Европе

Российские спецслужбы вынуждены менять подходы к работе за рубежом после массовых разоблачений агентов и ужесточения контроля за въездом в западные страны. Вместо штатных шпионов Кремль все чаще привлекает иностранцев к диверсиям, поджогам и подготовке покушений, пытаясь расширить свою агентурную сеть и запугать противников.

Российские спецслужбы вынуждены менять подходы к работе за рубежом после массовых разоблачений агентов и ужесточения контроля за въездом в западные страны. Вместо штатных шпионов Кремль все чаще привлекает иностранцев к диверсиям, поджогам и подготовке покушений, пытаясь расширить свою агентурную сеть и запугать противников.

Болгарский журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил , как Россия вербует исполнителей для операций в США и Европе, почему особое внимание ее спецслужбы уделяют выходцам из стран Южной Америки и как Кремль пытается влиять на западные политические элиты. Кроме того, он проанализировал, почему российские операции могут обернуться против самой Москвы и как меняется реакция Запада на диверсии и попытки политических убийств.

Кризис кадровых шпионов и переход к аутсорсингу

После начала полномасштабной войны против Украины российская разведка столкнулась с серьезным логистическим и оперативным кризисом. Жесткие визовые ограничения, усиленные проверки биографий и массовые разоблачения штатных офицеров сделали практически невозможным использование традиционных штатных шпионов для выполнения задач за рубежом.

В результате российские спецслужбы были вынуждены кардинально изменить подход, перейдя к массовому вербовке иностранных наемников.

Сейчас внутри ФСБ и ГРУ функционируют десятки отдельных звеньев, работающих по принципу инновационного рынка. Они ищут исполнителей среди обычных иностранцев, которым значительно проще пересекать границы. Спектр задач для таких "фрилансеров" варьируется от мелкого хулиганства (нанесение антиукраинских или провокационных надписей) и поджогов до организации заказных убийств политических оппонентов Кремля.

Южноамериканский след в США

Особое внимание привлекает новая категория завербованных агентов – граждане стран Южной Америки, в частности Кубы и Венесуэлы. Выбор этих стран не случаен: из-за сложной экономической ситуации местные жители готовы рисковать ради сумм, которые по меркам западного мира являются относительно небольшими.

Например, за ликвидацию российских оппозиционеров в США исполнителям предлагали около 40 тысяч долларов. Хотя общий бюджет, выделенный российскими олигархами на такие операции, может достигать десятков миллионов долларов, львиная доля этих средств оседает в карманах кураторов из ФСБ, таких как полковник Юрий Храмеев и его руководство.

Обратите внимание! Министерство юстиции США сообщило о нейтрализации привлеченной российскими спецслужбами " агентурной сети ", которая готовила ликвидацию проукраинских активистов и диссидентов в США и странах Европы. Кроме того, участники группировки подозреваются в организации поджогов и диверсионных актов против критической инфраструктуры государств-партнеров Украины.

Схема вербовки выглядит следующим образом: потенциальных исполнителей приглашают в Россию под видом легального трудоустройства, не связанного с войной. Впоследствии их заставляют привлекать своих знакомых, которые уже легально или нелегально находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Таким образом Кремль создает агентурную сеть непосредственно внутри американских иммигрантских сообществ.

Нарушение негласных правил и реакция Вашингтона

Действия российских спецслужб стали прямым нарушением негласных правил игры, которые существовали между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних 50 лет. Исторически Россия воздерживалась от организации политических убийств на территории США. Более того, кубинская и венесуэльская диаспоры всегда считались исключительной сферой влияния американских спецслужб. Инфильтрация ФСБ в эти сообщества стала беспрецедентным вызовом для национальной безопасности США.

Этот шаг вызвал жесткую реакцию американской правоохранительной системы. Недавний обвинительный акт Министерства юстиции США против агентурной сети Храмеева является уникальным документом. В нем ФБР не только раскрывает детали подготовки покушений на российских оппозиционеров (в частности, Гарри Каспарова, Ильи Пономарева и Владимира Кара-Мурзы), но и открыто перечисляет все акты агрессии России против западных стран за последние 15 лет.

Это явный сигнал Кремля о том, что эпоха терпимости закончилась. Даже представители команды Дональда Трампа, на лояльность которых рассчитывала Москва, восприняли эти действия как личное оскорбление, ведь Россия нарушила старые договоренности именно в период их политической активности.

Провал стратегии запугивания в Европе

Параллельно с операциями в США российская военная разведка продолжает агрессивную кампанию в Европе. За эти направления отвечают специальные подразделения, в частности 15-й центр ГРУ под руководством генерала Владимира Алексеева. Их целями становятся не только политические диссиденты, но и ключевые фигуры европейского военно-промышленного комплекса.

Известны случаи "подготовки покушений" в отношении руководителей ведущих немецких оборонных концернов, таких как Rheinmetall (поставляющий танки Украине) и Rohde & Schwarz (производитель критически важной электроники). Цель этих операций очевидна – посеять страх среди европейских бизнесменов и политиков, заставив их отказаться от поддержки Украины.

Однако эта стратегия дает совершенно обратный эффект. Вместо паники и уступок европейские страны демонстрируют беспрецедентную консолидацию. Германия, которая ранее пыталась избегать резких шагов, теперь открыто обвиняет Россию в диверсиях и усиливает меры безопасности.

Политические элиты Европы осознали, что попытки умиротворения агрессора лишь провоцируют новые нападения. Гибридная война Кремля, которая должна была парализовать волю Запада, вместо этого стала катализатором окончательного разрыва связей с Россией и усиления военной помощи Украине.