Спецслужбы Украины и Польши сорвали ночную атаку на пункт пропуска

В ночь на 10 сентября спецслужбы Украины и Польши провели успешную совместную операцию. Силовики двух стран смогли предотвратить непосредственную угрозу для одного из пограничных пунктов пропуска.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления на саммите в Братиславе, передает "Укринформ".

Совместные действия спецслужб

Глава польского правительства выразил благодарность силовикам за четкую координацию и быстрое реагирование.

"Сегодня ночью благодаря сотрудничеству наших и украинских спецслужб удалось предотвратить непосредственную угрозу для одного из пунктов пропуска", – подчеркнул Дональд Туск во время пресс-конференции. Подробностей о характере угрозы и конкретном объекте политик пока не разглашает из соображений безопасности.

Вместе с тем он добавил, что Польша и Европа должны быть готовы к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы. По его словам, он получил от главы ЦРУ подробный отчет о возможных рисках.

Туск подчеркнул, что Россия уже осуществляет провокационные атаки на приграничную инфраструктуру, в частности на пункты пропуска на границе с Молдовой. Он не исключил подобных действий в отношении переходов на границах с Украиной, в частности в Польше. Также польский премьер призвал готовиться к возможному внутреннему саботажу.

По словам Туска, защита восточного фланга является общей задачей всех стран Евросоюза, а не только Польши.

Мы все должны совместно заботиться об этом, потому что это вопрос безопасности всего Евросоюза – от Португалии до Польши, от Финляндии до Греции, а не только Польши,

– резюмировал Туск.

Ситуация с безопасностью на границе

Стоит отметить, что спецслужбы обеих стран регулярно противодействуют попыткам дестабилизации региона. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в Польше фиксировались диверсионные акты против стратегических объектов.

Также напомним, что мы писали об особенностях функционирования контрольно-пропускных пунктов в период повышенного риска.