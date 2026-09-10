Про це повідомив Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу на саміті в Братиславі, передає Укрінформ.

Спільні дії спецслужб

Голова польського уряду висловив вдячність силовикам за чітку координацію та швидке реагування.

"Сьогодні вночі завдяки співпраці наших та українських спецслужб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску", – наголосив Дональд Туск під час пресконференції. Подробиць щодо характеру небезпеки та конкретного об'єкта політик наразі не розголошує з міркувань безпеки.

Натомість він додав, що Польща та Європа мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці. За його словами, він отримав від глави ЦРУ детальний звіт про можливі ризики.

Туск наголосив, що Росія вже здійснює провокаційні атаки на прикордонну інфраструктуру, зокрема пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Він не виключив подібних дій щодо переходів на кордонах з Україною, зокрема в Польщі. Також польський прем'єр закликав готуватися до можливого внутрішнього саботажу.

За словами Туска, захист східного флангу є спільним завданням усіх країн Євросоюзу, а не лише Польщі.

Ми всі маємо спільно про це дбати, тому що це питання безпеки всього Євросоюзу – від Португалії до Польщі, від Фінляндії до Греції, а не лише Польщі,

– резюмував Туск.

Ситуація з безпекою на кордоні

Варто зауважити, що спецслужби обох країн регулярно протидіють спробам дестабілізації регіону. Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше у Польщі фіксували диверсійні акти проти стратегічних об'єктів.

Також нагадаємо, ми писали, про особливості функціонування контрольно-пропускних пунктів у період підвищеного ризику.