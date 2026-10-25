"Хочет баллотироваться на третий срок": в США напомнили о строгом запрете для Трампа

Заявления Дональда Трампа о возможности вновь баллотироваться на пост президента США не имеют юридического основания. Основной закон страны четко запрещает занимать эту должность более двух раз.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил юрист-международник и бывший сотрудник Государственного департамента США Дэвид Тафури . По его словам, риторика о чем-то, что якобы было сфальсифицировано на выборах 2020 года, уже неоднократно была опровергнута в судах.

Что известно о юридических ограничениях

Спикер подчеркнул, что не видит никаких оснований для оправдания новых президентских претензий на основании судебных дел прошлых лет. В юридической и судебной системах Соединенных Штатов Америки существует полный консенсус относительно недопустимости нарушения конституционных норм.

Напомним. Дональд Трамп заявил, что считает возможным баллотироваться на третий президентский срок из-за якобы фальсификации результатов голосования в 2020 году. Политик признает наличие законодательных ограничений в Конституции США, запрещающих оставаться у власти более двух сроков. Однако он продолжает периодически возвращаться к риторике о продлении своего пребывания в Белом доме.

Юрист-международник Дэвид Тафури об ошибках в политике США: видео

Конституция США очень четко об этом говорит. И ни один президент не может занимать должность или быть избранным более двух раз. И я думаю, что в судебной системе по этому вопросу царит полное единодушие,

– подытожил Дэвид.

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