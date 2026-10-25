"Хоче балотуватися на третій термін": у США нагадали про жорстку заборону для Трампа

Про це в інтерв'ю для 24 Каналу заявив юрист-міжнародник і колишній співробітник Державного департаменту США Девід Тафурі . За його словами, риторика щодо нібито сфальсифікованих виборів 2020 року вже неодноразово була спростована у судах.

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Що відомо про юридичні обмеження

Спікер підкреслив, що не бачить жодних підстав для виправдання нових президентських претензій через судові справи минулих років. У юридичній та судовій системах Сполучених Штатів Америки існує повний консенсус щодо недопустимості порушення конституційних норм.

Нагадаємо. Дональд Трамп заявив, що вважає за можливе балотуватися на третій президентський термін через нібито підробку результатів голосування у 2020 році. Політик визнає наявність законодавчих обмежень Конституції США, які забороняють залишатися при владі більше ніж два терміни. Проте він продовжує періодично повертатися до риторики про продовження свого перебування у Білому домі.

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Юрист-міжнародник Девід Тафурі про помилки у політиці США: відео

Конституція США дуже чітко говорить про це. І жоден президент не може обіймати посаду чи бути обраним більше ніж два рази. І я думаю, що в судовій системі є повна згода з цього питання– підсумував Девід.

Раніше експерти аналізували, чи можливі нові заворушення у США після виборів і як правоохоронці готуються до різних сценаріїв.