В список олигархов могут попасть 5 депутатов Рады, – Корниенко

Верховная Рада ушла на каникулы, не проголосовав во втором чтении за закон об олигархах. В президентской партии считают, что по крайней мере к 5 депутатам его можно будет применить.

Конечную версию закона, который в народе называют "об олигархах", планируют принять уже на сессии осенью. Об этом в интервью рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним За закон против олигархов проголосуем в сентябре, – Кравчук

Среди "слуг" олигархов нет

Глава партии "Слуга народа" подтвердил, что закон в любом случае примут на следующей сессии осенью. Что касается того, попадут ли в список олигархов по критериям, которые предусматривает закон, народные депутаты, Корниенко ответил утвердительно. Впрочем, он отказался называть их имена.

Надо посмотреть, какой будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5 человек могут претендовать. Называть коллег не буду,

– сказал нардеп.

Корниенко добавил, что из фракции "Слуга народа" в этот список никто не попадает.

Больше 1200 правок в закон об олигархах

Глава президентской партии отметил, что закон является фундаментальным и во многих изменениях нет смысла. Лучше, по мнению главы партии, сосредоточить усилия на усовершенствовании смежного законодательства.

Там можно играться какими-то терминами, сроками... коллеги внесли 1230 правок, и интересно, что именно в них. Концептуально, я бы в нем ничего не менял. Я бы работал и сосредоточил бы усилия на принятии смежного законодательства,

– рассказал Александр Корниенко.

Среди того, над чем стоит поработать, Корниенко выделил:

антитрастовое законодательство,

законопроект об антимонопольном комитете,

законопроект о медиа, который долго уже ждет своего времени.

Законопроект об олигархах: главное