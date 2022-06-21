Сплошная руина: как выглядит центр Харькова после нескольких месяцев войны

Россияне из-за своего циничного и подлого вторжения наносят Украине непоправимые потери. Они ведь уничтожают своими ракетами наши города и убивают людей.

От масштабных и частых обстрелов страдает Харьков. На некоторое время их количество удалось уменьшить, но сейчас все возобновилось снова.

К теме Оккупанты не могут добиться успеха на фронте, поэтому обстреливают Харьков, – Синегубов

Вид центра Харькова сейчас

В телеграме партии "Слуга народа" показали, как выглядит центр украинского Харькова. Четыре месяца войны нанесли городу большие разрушения. На видео видны разрушенные здания и уничтоженные крыши.

Центр Харькова после месяцев войны. Но город устоит и Украина устоит! Имеем и продолжаем бороться,

– говорят в "Слуге народа".

Харьков после месяцев войны: смотрите видео

Обстрелы Харькова и возможное наступление врага

Казалось бы, что опасность для города как не прошла полностью, то точно стала меньше. В то же время президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия собирает силы для повторного наступления на Харьков. Также российские оккупанты планируют полностью захватить город Славянск Донецкой области. А еще непрерывно обстреливают Николаев, которых оккупировать не под силу. По словам Зеленского, россияне хотят вернуть под свой контроль ранее оккупированные территории Харьковщины.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович также предупреждал харьковчан об угрозе. По его словам, возвращаться в город небезопасно. В то же время он наоборот – советовал выезжать и забирать детей. Ведь российские оккупанты хотят снова превратить Харьков в прифронтовый город и собрались возобновлять наступательные действия в области. Тактика россиян не изменилась – они просто уничтожают все вокруг своей артиллерией. Наступать на Харьков может группировка врага, уже находящаяся в оперативной готовности в Белгородской области России.

Россияне же продолжают обстреливать гражданские объекты Харьковщины. В ночь на 21 июня захватчики попали ракетой в жилищно-коммунальный колледж. За последнюю ночь в общей сложности было 2 вражеских ракетных удара по городу. Почему бьют именно по учебным заведениям неясно. Полиция, работавшая на месте, назвала это геноцидом. Накануне, 20 июня, оккупанты обстреляли также зооветеринарную академию в Малой Даниловке и железнодорожный лицей в Люботине.

Еще одна угроза – достроенная переправа россиян через реку в Харьковской области: смотрите видео