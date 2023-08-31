Спокойные ночи могут только сниться: в Пскове и Брянске снова раздаются взрывы
Российские захватчики продолжают ощущать на себе последствия войны против Украины. В Пскове и Брянске снова раздаются взрывы. Это уже активно жалуются сами россияне.
О начале беспокойной для россиян ночи стали отчитываться местные СМИ. Они пишут, что Псков и Брянск атакуют так называемые беспилотники.
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Россияне кичатся работой ПВО
Как говорят журналисты, в Пскове раздаются звуки автоматных очередей. По предварительной версии, причина этого – атака беспилотников. Также местные жители рассказывают о том, что работает ПВО.
В Пскове раздаются выстрелы: смотрите видео 18+ (нецензурная брань)
Заметим, что россияне продолжают придумывать басни о том, что их атакуют. Правда, в этот раз не из Украины, а из стран Балтии. Вот журналисты пишут, что в небе над Псковом фиксировали неизвестный объект, летевший с территории стран Балтии.
В Пскове пытаются сбить так называемый беспилотник: смотрите видео
Местные слышат звуки выстрелов из других районов: смотрите видео
Мол, он летел на высоте 1 километра со скоростью 120 километров в час. После этого военные объявили сигнал "Режим", а также подняли в небо истребители. Правда, этот объект исчез так же быстро, как и появился, жалуются они.
Проснулся наконец губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Около полуночи он заявил, что в небе над Псковом зафиксирован неизвестный объект. И что уже приняли меры по его нейтрализации.
Между тем губернатор Брянской области Богомаз похвастался, что силы ПВО министерства убийств России предотвратили "атаке ВСУ беспилотником". Мол, его удалось сбить.
У "Крестов" может быть дежавю
- Заметим, что в ночь на 30 августа сразу несколько регионов России подверглись атаке дронами. Нешуточно жарко было на аэродроме "Кресты", что в Пскове.
- Днем 30 августа в ГУР подтвердили, что беспилотники залетали на территорию "Крестов" и уничтожили 4 грузовых Ил-76 и повредили несколько других самолетов.
- Позже в сети стали появляться спутниковые снимки от Planet Labs. Они демонстрируют, что в результате атаки существенно повреждены по меньшей мере два Ил-76. Аэроэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что им нужен капитальный ремонт, на который уйдет 2 – 3 месяца, если не больше.
- Новые спутниковые снимки подтверждают вероятное уничтожение еще двух Ил-76.