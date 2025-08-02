Президент США Дональд Трамп приказал отправить две атомные субмарины ближе к России. Таким был его ответ на ядерные угрозы со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив, что, вероятно, речь идет о подводных лодках типа "Огайо". Они являются пусковыми платформами для десятков ракет, которые могут поразить десятки целей на территории России.

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Почему Трамп именно так ответил на слова Медведева?

Как отметил Жовтенко, переброска двух субмарин – пощечина для России. Дональд Трамп абсолютно правильно отреагировал на неадекватные угрозы от Медведева. Еще раньше Штаты впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании.

Это очень четкие сигналы со стороны США. Надо понимать, что Медведев никакого веса не имеет. Но все вынуждены реагировать на его должность. Совбез России – совещательный орган, который должен советовать в стратегических вопросах и вопросах безопасности,

– отметил Жовтенко.

Кроме того, Трамп реагирует на возможные попытки России расшатать ситуацию на восточном фланге НАТО. Соединенные Штаты дают знать России, что они из Европы никуда не уходят. А в случае нападения они имеют инструменты, чтобы отреагировать на агрессию.

Добавим, недавно Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной из-за того, что Трамп устанавливает дедлайны для Путина. Президент США сразу на это отреагировал.