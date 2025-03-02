Трамп считает, что Зеленский должен "все исправить" после ссоры в Белом доме, – NBC News

В администрации президента США считают, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме путь к мирному соглашению о прекращении войны в Украине является очень неопределенным. Теперь Вашингтон ждет следующих шагов украинского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Отмечается, что недовольство администрации Трампа вызвало настаивание на "гарантиях безопасности" в соглашении о полезных ископаемых.

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Можно ли возобновить отношения с президентом США

По словам американских чиновников, после ссоры президентов в администрации Трампа обсуждали, стоит ли приостановить военную помощь США Украине. Сейчас остается непонятным, пойдет ли Дональд Трамп на такой шаг и когда именно.

Отмечается, что публичные заявления Зеленского после того, как он покинул Белый дом, в частности сообщение в соцсетях, в котором он поблагодарил Трампа за прием и американцев за поддержку Украины, с тех пор не оказали особого влияния на президента. По словам представителей администрации, американские чиновники считают, что мирные переговоры с Украиной приостановлены.

В то же время на вопрос, возможно ли сотрудничество Трампа и Зеленского для достижения "мирного соглашения", один из собеседников издания сказал: "Я все еще считаю, что да".

Мяч на поле президента Зеленского. Президент считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и именно он должен прийти и все исправить,

– сказал другой источник NBC News.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Ожидалось, что по итогам переговоров лидеры двух стран подпишут соглашение по редкоземельным металлам, однако в Овальном кабинете вспыхнул спор.

Впоследствии советник президента США Майк Волц отрицал, что ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским была "засадой". По его словам, во время встречи в другой комнате уже было готово подписание важного соглашения между США и Украиной.